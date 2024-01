Dynagreen Environmental Protection Aktie: Ruhe bewahren!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war zuletzt die Aktie von Dynagreen Environmental Protection ein viel diskutiertes Thema. Die Diskussionen zeigten jedoch weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Dynagreen Environmental Protection. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 4,17 Euro, was 98 Prozent weniger ist als der Durchschnitt in der Branche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und wird daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -11,65 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Dynagreen Environmental Protection-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

Im Branchenvergleich erzielte Dynagreen Environmental Protection in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -8,35 Prozent. Dies ist nur geringfügig besser als der Durchschnitt der Branche, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt. Auch im Sektorvergleich zeigt sich eine Unterperformance, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.