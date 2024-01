Dynagreen Environmental Protection Aktie: Immer langsam!

Dynagreen Environmental Protection wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen diskutiert. Zusammenfassend kann daher die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft werden.

Von fundamentaler Seite betrachtet gilt die Aktie von Dynagreen Environmental Protection als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 4,17 liegt insgesamt 98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", der bei 206,21 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein positives langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Analyse zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Dynagreen Environmental Protection weist kaum Änderungen auf, was auch zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Aktie eine Rendite von -8,35 Prozent erzielt, was 2,91 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -10,14 Prozent, wobei Dynagreen Environmental Protection aktuell 1,79 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.