Dynagreen Environmental Protection Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Stimmungslage bei Anlegern in sozialen Netzwerken für das Unternehmen Dynagreen Environmental Protection war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Aktie von Dynagreen Environmental Protection mit 5,55 % einen geringeren Ertrag im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,98 Prozentpunkten auf, was zu einer Bewertung von "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 54,55, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was ebenfalls als neutral bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs 13,53 Prozent unter dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Andererseits liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nahe dem gleitenden Durchschnitt und führt somit zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Aktie von Dynagreen Environmental Protection daher in der Kategorie Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung, eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik und in der technischen Analyse eine Mischung aus "Schlecht" und "Neutral".