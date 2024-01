Dynagreen Environmental Protection Aktie: Alles nach Plan!

Die technische Analyse der Dynagreen Environmental Protection zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 2,65 HKD verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 2,29 HKD liegt und somit einen Abstand von -13,58 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 2,32 HKD liegt. Dies entspricht einer Differenz von -1,29 Prozent und führt zu einem "Neutral"-Signal. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Sentiment und der Buzz rund um Dynagreen Environmental Protection haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Dynagreen Environmental Protection daher eine "Neutral"-Einstufung für diese Stufe.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit einem Wert von 4,17 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einem Abstand von 98 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" von 209. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die Dividendenrendite der Dynagreen Environmental Protection beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 5,55 Prozent und liegt somit 4,98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik bekommt die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.