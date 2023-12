Dynagas Lng Partners Lp - 9% Prf Perpetual Usd 25 -r A Aktie: Was wird das noch werden?

Die Dynagas Lng wird aktuell an der Börse mit einem Kurs von 2,8 USD gehandelt, was einer Entfernung von +6,06 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Im Gegensatz dazu liegt die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage bei "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +4,48 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" für die beiden Zeiträume eingeschätzt.

In Bezug auf die Fundamentaldaten ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von großer Bedeutung zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Dynagas Lng beträgt 3, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (durchschnittliches KGV von 31) zeigt, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Für Dynagas Lng liegt der RSI bei 30,56, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 41, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Dynagas Lng. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie auch als "Neutral" eingestuft. Die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Dynagas Lng wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.