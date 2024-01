Dynagas Lng Partners Lp - 9% Prf Perpetual Usd 25 -r A Aktie: Was steht jetzt noch aus?

In den letzten zwei Wochen wurde Dynagas Lng von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Dynagas Lng-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 30, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält es ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 41, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs also ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Dynagas Lng-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,68 USD. Der letzte Schlusskurs von 2,8 USD weicht somit um +4,48 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Jedoch liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 2,64 USD, und der letzte Schlusskurs liegt über dem gleitenden Durchschnitt (+6,06 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Dynagas Lng-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt die Rendite von Dynagas Lng mit 6,69 Prozent mehr als 14 Prozent darunter. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat eine mittlere Rendite von 20,4 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während Dynagas Lng mit 13,71 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.