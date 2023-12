Dynagas Lng Partners Lp - 9% Prf Perpetual Usd 25 -r A Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Der Aktienkurs von Dynagas Lng hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 6,69 Prozent erzielt, was mehr als 20 Prozent unter dem Branchendurchschnitt des Energiesektors liegt, der bei 26,3 Prozent liegt. Die Rendite der "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche beträgt 19,6 Prozent, was ebenfalls deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese Performance führt zu einem "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Dividenden liegt Dynagas Lng mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 23,53 % für Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch-Aktien, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die fundamentalen Kennzahlen zeigen, dass die Aktie von Dynagas Lng mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,44 um 89 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit sechs positiven und zwei negativen Tagen sowie vier neutralen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Dynagas Lng ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.