Dynagas LNG Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

In den sozialen Medien hat sich die Stimmungslage in Bezug auf die Aktie von Dynagas Lng in den letzten vier Wochen verbessert. Dies spiegelt sich auch in einer Zunahme der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen wider. Aufgrund dieser Entwicklungen wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Dynagas Lng-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,68 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,8 USD weicht somit um +4,48 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,06 Prozent). In diesem Fall ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Dynagas Lng-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 30) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 41) führen zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt die Rendite der Dynagas Lng-Aktie mit 6,69 Prozent um mehr als 14 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche (mittlere Rendite: 20,4 Prozent) schneidet die Aktie mit 13,71 Prozent deutlich schlechter ab.

Insgesamt ergibt die Analyse eine "Schlecht"-Bewertung der Aktie von Dynagas Lng in dieser Kategorie, basierend auf der Entwicklung im vergangenen Jahr.