Dynagas LNG Aktie: Grund zur Sorge?

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die normale Spanne reicht von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI der Dynagas Lng bei 36,67, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Wenn der Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, bewegt sich der RSI für die Dynagas Lng bei 38, was auch als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gesehen wird und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Dynagas Lng-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,68 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,78 USD weicht somit um +3,73 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (2,63 USD), so liegt der letzte Schlusskurs darüber um +5,7 Prozent. Somit erhält die Dynagas Lng-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte die Dynagas Lng in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 6,69 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche sind im Durchschnitt um 19,51 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -12,81 Prozent bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Dynagas Lng in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Insbesondere in den vergangenen Tagen standen negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.