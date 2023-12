Dynagas LNG Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Dynagas Lng Partners":

Die Aktie von Dynagas Lng wird aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) mit 3,44 bewertet. Dies liegt 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von Unternehmen im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (30), was auf eine Unterbewertung hindeutet. In der fundamentalen Analyse wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividende von Unternehmen im Bereich Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (23,53 %) schüttet Dynagas Lng keine Dividende aus. Dies führt dazu, dass die Ausschüttung als niedrig bewertet wird, und die Einstufung in dieser Kategorie als "Schlecht" erfolgt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt die Rendite von Dynagas Lng mit 6,69 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen im Sektor "Energie". Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 26,3 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Rahmen der technischen Analyse wird der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen, um Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen zu bewerten. Der RSI der Dynagas Lng liegt bei 41,38, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 40,23 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".