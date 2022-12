Dynagas LNG Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "Dynagas Lng Partners":

Per 03.12.2022, 01:00 Uhr wird für die Aktie Dynagas Lng am Heimatmarkt New York der Kurs von 2.949 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Lagerung und Transport von Öl und Gas".

Unsere Analysten haben Dynagas Lng nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Dynagas Lng für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Dynagas Lng für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine positive Veränderung auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Buy"-Einstufung. Damit ist Dynagas Lng insgesamt ein "Buy"-Wert.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dynagas Lng liegt bei einem Wert von 2,55. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 283,76) unter dem Durschschnitt (ca. 99 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Dynagas Lng damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Dynagas Lng liegt bei 64,07, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Dynagas Lng bewegt sich bei 52,07. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".