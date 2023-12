Dynacor Gold Mines-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Dynacor-Aktie beträgt aktuell 43, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und zeigt, dass Dynacor auf dieser Basis überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating für Dynacor.

Die Dividendenrendite von Dynacor liegt bei 3,93 Prozent, nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,83 Prozent in der "Metalle und Bergbau"-Branche. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dynacor beträgt 7,55, was unter dem Branchendurchschnitt von 319,17 liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für Dynacor zeigt mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien, und auch der Meinungsmarkt hat sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Dynacor beschäftigt. Insgesamt ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".