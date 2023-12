Dynacor Aktie: Das liegt auf Eis

In den letzten vier Wochen wurden bei Dynacor keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Sowohl der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage (67) als auch der RSI auf 25-Tage-Basis (38,36) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält Dynacor auch auf dieser Basis ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Dynacor ist insgesamt besonders positiv, was sich in den Diskussionen der sozialen Medien widerspiegelt. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Dynacor eine Dividendenrendite von 3,93 % aus, was 0,26 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 3,68 %. Aufgrund des nur leicht höheren möglichen Mehrgewinns wird die Einstufung hier als "Neutral" bewertet.