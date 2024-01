Dynacert Aktie: Einfach unglaublich

Die Dynacert-Aktie bietet derzeit keine Dividendenrendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Maschinen. Dies bedeutet, dass Anleger einen geringeren Ertrag von 2,53 Prozentpunkten erzielen können. Die Ausschüttungspolitik des Unternehmens wird daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird zur Einschätzung der Überkauft- oder Überverkauft-Situation herangezogen. Der RSI7 liegt bei 53,85 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 52,94, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Dynacert-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem Industrie-Sektor hat die Dynacert-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,33 Prozent erzielt, was 11,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Maschinen-Sektor liegt die Rendite sogar 15,2 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Dynacert-Aktie von 0,16 CAD sich um -15,79 Prozent vom GD200 (0,19 CAD) entfernt, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50 zeigt einen Kurs von 0,16 CAD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Dynacert-Aktie daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

