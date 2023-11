Dyna-Mac Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Die Dyna-mac-Aktie wird derzeit mit verschiedenen Indikatoren bewertet, um Anlegern eine Entscheidungshilfe zu bieten. Bei der technischen Analyse zeigen trendfolgende Indikatoren, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt werden als Referenzwerte betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt für die Dyna-mac-Aktie 0,32 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 0,275 SGD liegt, was eine Abweichung von -14,06 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,33 SGD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt, was zu einer Abweichung von -16,67 Prozent führt. Auch auf dieser Grundlage erhält die Dyna-mac-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigte ebenfalls keine signifikante Veränderung im letzten Monat, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Dyna-mac-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Energie Ausrüstung und Dienstleistungen) wird Dyna-mac als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 14,87 gegenüber dem Branchen-KGV von 9,02 liegt, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

In Bezug auf Dividendenrendite hat die Dyna-mac-Aktie derzeit einen niedrigeren Wert von 0,91 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 17,51 Prozent. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.