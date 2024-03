Dyna-Mac Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die Aktie von Dyna-mac weist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,82 auf, was 24 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 10,31. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer fundamentalen Einstufung von "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Energie" verzeichnet Dyna-mac eine Rendite von 31,48 Prozent, was 23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" erzielte eine mittlere Rendite von 8,64 Prozent, wobei Dyna-mac mit 22,84 Prozent deutlich darüber liegt und somit in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhält.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Dyna-mac mit 1,14 Prozent einen niedrigeren Wert auf als der Branchendurchschnitt von 21,17 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.