DynaResource Aktie: Was für ein Plan!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dynaresource beträgt 78, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 78,25 als neutral eingestuft wird. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie weder über- noch unterbewertet.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Dynaresource-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,25 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,97 USD weicht um -12,44 Prozent ab, was eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,79 Prozent). Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie anhand der einfachen Charttechnik.

Im Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Dynaresource aktuell mit einem Wert von 100 überkauft ist, was als schlechtes Signal bewertet wird. Betrachtet man die relative Bewegung über 25 Tage (RSI25), so ergibt sich ein Wert von 25, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine neutrale Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz wird deutlich, dass die Diskussionsintensität rund um Dynaresource mittelmäßig ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Dynaresource aufgrund der verschiedenen Analysen insgesamt eine neutrale Bewertung erhält.