DynaResource Aktie: Pleite oder Chance?

Der Bergbaukonzern Dynaresource hat in Bezug auf die Dividendenrendite eine schlechte Bewertung erhalten. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0 Prozent, was 8344,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion als "schlecht" bewertet wird.

Ein weiterer negativer Aspekt ist das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 78,9, das über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" von 75 bedeutet dies eine Abweichung von 5 Prozent. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält auch hier eine "schlechte" Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Trotz dieser negativen Kennzahlen zeigt sich die Anleger-Stimmung für Dynaresource in den Diskussionsforen und sozialen Medien als besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

In der technischen Analyse erhält die Aktie ebenfalls schlechte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,25 USD, während der aktuelle Kurs bei 1,81 USD liegt, was eine Abweichung von -19,56 Prozent bedeutet. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,91 USD über dem aktuellen Kurs von 1,81 USD, was eine weitere negative Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat.

Insgesamt erhält Dynaresource daher in verschiedenen Bereichen wie Dividendenpolitik, fundamentaler Analyse, Anleger-Stimmung und technischer Analyse schlechte Bewertungen. Dies spiegelt sich in einer insgesamt negativen Einschätzung des Unternehmens wider.