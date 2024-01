DynaResource Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Aktie von Dynaresource wird hinsichtlich ihrer Dividendenpolitik von der Redaktion negativ bewertet. Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kursniveau, was 8314,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt, was zu dieser Bewertung führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie von Dynaresource als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 78 im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 94. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine positive Bewertung von der Redaktion.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zu anderen Aktien üblich ist. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls kaum verändert. Aus diesen Gründen wird die Aktie insgesamt als neutral eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Dynaresource-Aktie auf kurzfristiger Basis als überkauft betrachtet wird, was zu einer negativen Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie allerdings als neutral bewertet.

Insgesamt erhält die Aktie von Dynaresource gemäß der Analyse eine negative Bewertung.