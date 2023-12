DynaResource Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI-Wert von Dynaresource liegt bei 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 59,38, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Dynaresource veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt befasste sich in den vergangenen Tagen vor allem mit positiven Themen rund um das Unternehmen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält Dynaresource insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In fundamentalen Analysen wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Das KGV von Dynaresource beträgt derzeit 78,9 und liegt damit 16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 93. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine Bewertung von "Gut" erhält.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage betrachtet. Der Durchschnittskurs für Dynaresource beträgt 2,32 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,11 USD lag, was zu einer Abweichung von -9,05 Prozent führt und somit zu einer Bewertung von "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 2,34 USD um -9,83 Prozent niedriger, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Dynaresource somit eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.