Dye & Durham Aktie: Ist das noch normal?

Die Analystenbewertung für Dye & Durham sieht insgesamt gut aus, da 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen in den letzten 12 Monaten vorliegen. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 22 CAD, was einer potenziellen Steigerung des Aktienkurses um 66,16 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 13,24 CAD liegt. Daher wird die Aktie positiv bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 84,62, was auf eine überkaufte Situation hinweist, während der RSI25 mit 54,31 neutral ist. Insgesamt wird der RSI auf dieser Grundlage als schlecht eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien war überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung führt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Dye & Durham diskutiert, was zu einer guten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich eine gemischte Bewertung für Dye & Durham basierend auf verschiedenen Faktoren.