Dye & Durham Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die Aktie von Dye & Durham verzeichnete in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 15,91 CAD. Am letzten Handelstag wurde jedoch ein Schlusskurs von 14,06 CAD verzeichnet, was einem Rückgang um 11,63 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird dies als "Schlecht" bewertet. Bei der Analyse der 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (11,81 CAD) über dem gleitenden Durchschnitt um 19,05 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Dye & Durham-Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Nach den Einschätzungen von Analysten in den letzten zwölf Monaten erhält Dye & Durham 3 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Aktualisierungen von Analysten in den letzten Monat liegen nicht vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 22 CAD, was einem Anstieg um 56,47 Prozent entspricht, und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Dye & Durham-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung basierend auf den Analysteneinschätzungen.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Dye & Durham liegt bei 43,24, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 32,05, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Da keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt wurden, wird das Kriterium mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Dye & Durham für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.

