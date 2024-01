Dycom Industries Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Dycom Industries heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 48,79 Punkten, was darauf hinweist, dass Dycom Industries weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und liegt bei 39,01, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält das Dycom Industries-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) weist die Aktie von Dycom Industries einen Wert von 17,16 auf, was 45 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauwesen". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Die Stimmung rund um die Aktien von Dycom Industries wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Bei der Untersuchung dieser Faktoren zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Dycom Industries war ebenfalls negativ, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Dycom Industries bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenpolitik beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Dycom Industries derzeit 0, was eine negative Differenz von -16,95 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" bedeutet. Aus diesem Grund erhält Dycom Industries von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.