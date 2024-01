Dycom Industries Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die Dividendenrendite für Dycom Industries beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Durchschnittswert liegt. Daher erhält das Unternehmen von Analysten eine "Neutral"-Bewertung. In Bezug auf den Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,96 Prozent erzielt, was jedoch 126,16 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors liegt. Auch im Branchenvergleich für das Bauwesen liegt die Rendite von Dycom Industries bei 219,49 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einem negativen Rating führt. Insgesamt erhält die Dycom Industries-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Dycom Industries derzeit bei 97,67 USD, was als positiv bewertet wird. Der Aktienkurs selbst liegt bei 115,09 USD, was einen Abstand von +17,84 Prozent bedeutet. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt mit einem Niveau von 97,47 USD eine positive Differenz von +18,08 Prozent. Insgesamt lautet der Gesamtbefund für die Dycom Industries-Aktie daher "Gut".