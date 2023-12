Dycom Industries Aktie: So kann es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Dycom Industries-Aktie beträgt aktuell 13, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 15,55 ebenfalls im überverkauften Bereich, was der Aktie ein weiteres "Gut"-Rating einbringt. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Dycom Industries mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass Dycom Industries mit einem aktuellen KGV von 15,83 unter dem Branchendurchschnitt (48 Prozent) liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Dividendenpolitik von Dycom Industries erhält hingegen eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell 0 beträgt, was einer negativen Differenz von -17,04 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

Die Anleger-Stimmung bei Dycom Industries ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen stehen dabei im Mittelpunkt, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" einbringt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung zum Punkt Anleger-Stimmung.