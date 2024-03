Dycom Industries Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate von Dycom Industries wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich laut unserer Messung kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für Dycom Industries in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Dycom Industries liegt bei 43,38, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 23,24 und deutet auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Dycom Industries-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 105,38 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 141,28 USD, was einem Unterschied von +34,07 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (123,78 USD) liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Dycom Industries eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Dycom Industries derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauwesen, mit einer Differenz von 17,11 Prozentpunkten (0 % gegenüber 17,11 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

