Dycom Industries Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Dycom Industries neutral bewertet wird. Der RSI7 beträgt 32,91 und der RSI25 liegt bei 29,29, was zu einer neutralen bzw. guten Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "gutes" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Dycom Industries mit 115,09 USD bewertet, was einer Entfernung von +17,84 Prozent vom GD200 (97,67 USD) entspricht. Dies signalisiert eine positive charttechnische Bewertung. Der GD50 liegt bei 97,47 USD, was einem Abstand von +18,08 Prozent entspricht. Somit wird der Kurs insgesamt als "gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Dycom Industries im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,61 Prozent erzielt. Im Vergleich zum Sektor "Industrie" liegt sie damit um 124,88 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauwesen" beträgt 241,16 Prozent, wobei Dycom Industries aktuell 218,55 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Dycom Industries bei 0 % im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Bauwesen. Dies bedeutet einen geringeren Ertrag von 16,95 Prozentpunkten, was zu einer insgesamt "schlechten" Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.