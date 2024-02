Dycom Industries Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Der Aktienkurs von Dycom Industries verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 35,73 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um 403,84 Prozent, was einer Underperformance von -368,11 Prozent für Dycom Industries entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 242,7 Prozent, wobei Dycom Industries um 206,96 Prozent unter diesem Durchschnittswert blieb. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Dycom Industries weist einen Wert von 16,82 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 31,8. Dies entspricht einer Unterbewertung um 47 Prozent, weshalb der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse kann der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Dycom Industries-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zur Ermittlung des aktuellen Trends genutzt werden. Der aktuelle Wert beträgt 101,1 USD, während der letzte Schlusskurs bei 116,87 USD lag, was einem Unterschied von +15,6 Prozent entspricht. Basierend auf diesem Wert wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (113,16 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,28 Prozent), was zu einer "Neutral"-Rating führt. In Zusammenfassung wird die Dycom Industries-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende schüttet Dycom Industries im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 17,01 Prozentpunkte weniger als die im Durchschnitt üblichen 17,01 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.