Dyadic-Anleger machen nicht mehr mit!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Beziehung gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Dyadic-Aktie beträgt aktuell 69, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält es ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage bewegt sich im neutralen Bereich und liegt bei 55,24, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Dyadic.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Dyadic derzeit bei 0 liegt. Dies entspricht einer negativen Differenz von -2,49 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen". Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Die technische Analyse des aktuellen Kurses der Dyadic von 1,55 USD ergibt eine Entfernung von -14,84 Prozent vom GD200 (1,82 USD), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 1,71 USD auf, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -9,36 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Dyadic-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,2 Prozent erzielt, was 24,12 Prozent über dem Durchschnitt anderer Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" kann Dyadic mit einer Überperformance von 12,84 Prozent glänzen. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Sollten Dyadic Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Dyadic jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Dyadic-Analyse.

Dyadic: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...