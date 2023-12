Duxton Water Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Während der letzten Wochen hat sich das Sentiment und der Buzz rund um Duxton Water in den sozialen Medien nicht deutlich verändert. Es gab keine eindeutige Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über ein Unternehmen gibt Anzeichen dafür, ob es im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Duxton Water wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "neutral" Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Duxton Water weist mit einem Wert von 22,98 ein deutlich günstigeres KGV auf als der Branchendurchschnitt in der Wasserversorgungsbranche, was auf eine Unterbewertung hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 37,19, was eine Abweichung von 38 Prozent darstellt. Daher wird der Titel als "gut" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Duxton Water derzeit 6. Dies ergibt eine negative Differenz von -19,21 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Wasserversorgungsbranche. Daher erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "schlechte" Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Duxton Water als neutral eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Duxton Water-Aktie beträgt 58,33, was zu einer "neutralen" Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 55,17 ebenfalls eine "neutrale" Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung "neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.