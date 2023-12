Duxton Water Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Duxton Water Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 beträgt 1,65 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (1,555 AUD) um -5,76 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1,62 AUD, was einer Abweichung von -4,01 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Beiträgen oder Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Duxton Water 22, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Wasserversorgung" im Durchschnitt ein KGV von 37 haben. Somit ist die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende weist Duxton Water derzeit eine Dividendenrendite von 6,01 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 25,12 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Wasserversorgung"-Branche von -19.