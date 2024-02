Duxton Water Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Dividende ist eine wichtige Kennzahl für Anleger, um die Rentabilität einer Aktie zu bewerten. Die Dividendenrendite, das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs, liegt bei Duxton Water derzeit bei 6,76 Prozent. Dies ist jedoch unter dem Branchendurchschnitt von 24,85 Prozent, was einer Differenz von -18,1 Prozent entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt von Duxton Water in den letzten 200 Handelstagen beträgt 1,6 AUD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 1,47 AUD liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,51 AUD, was nahe am letzten Schlusskurs (-2,65 Prozent) liegt. Somit ergibt sich auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Duxton Water auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Duxton Water wird sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft, da der RSI-Wert in beiden Fällen darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich für Duxton Water auf Basis der verschiedenen Analysen ein "Neutral"-Rating.