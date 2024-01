Duty Free Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Der Relative Strength Index (RSI) von Duty Free hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 84 erreicht, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 51,85, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating für Duty Free auf Basis des RSI.

Der Aktienkurs von Duty Free hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,96 Prozent erzielt, was 6,34 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt Duty Free aktuell 5,53 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für Duty Free festgestellt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,13 SGD, während der Kurs der Aktie bei 0,102 SGD um -21,54 Prozent darüber liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,11 SGD zeigt eine Abweichung von -7,27 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Wert eingestuft wird.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Duty Free als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt die übliche Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert führt.