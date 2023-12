Duty Free Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Stimmung und Diskussion über Duty Free in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0 Prozent im Verhältnis zum Aktienkurs, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt und daher auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Duty Free eine Rendite von 19,26 Prozent erzielt, was deutlich über dem Sektor-Durchschnitt liegt. In der Kategorie "Spezialität Einzelhandel" liegt die Rendite mit 17,92 Prozent ebenfalls deutlich über dem Branchendurchschnitt von 1,33 Prozent, was zu einem positiven Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Duty Free sich mit -25 Prozent Entfernung vom GD200 auf einem eher schlechten Niveau befindet. Der GD50 liegt bei 0,11 SGD, was zu einem neutralen Signal führt, da der Abstand -4,55 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Duty Free-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.