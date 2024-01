Duty Free Aktie: Quo vadis?

Der Aktienkurs von Duty Free verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine negative Performance von -4,63 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -0,08 Prozent, was bedeutet, dass Duty Free eine Underperformance von -4,56 Prozent aufweist. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 2,07 Prozent, wobei Duty Free um 6,71 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ist die Performance von Duty Free schlecht, was zu einer entsprechenden Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Duty Free liegt bei 48 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 51,85, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Duty Free wurden in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen geführt, ohne besondere positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von 0,105 SGD als "Schlecht"-Signal bewertet, da er sich um 19,23 Prozent vom GD200 (0,13 SGD) entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, liegt bei 0,11 SGD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -4,55 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Duty Free-Aktie daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.