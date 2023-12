Duty Free Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "U.S. Energy":

Die Grundlage des Anleger-Sentiments für Duty Free basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Duty Free diskutiert, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung gemäß dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Ein wichtiges Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), berücksichtigt die Kursbewegungen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während 70 bis 100 als „überkauft“ gelten und dazwischen als neutral. Der RSI der Duty Free liegt bei 58,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 67,44 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. Obwohl sich die Stimmung für Duty Free in den letzten Wochen kaum verändert hat, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen im selben Sektor ("Zyklische Konsumgüter") zeigt sich, dass Duty Free im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,26 Prozent erzielt hat, was 17,61 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 0,46 Prozent, wobei Duty Free aktuell 18,8 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Insgesamt erhält die Aktie von Duty Free aufgrund des Anleger-Sentiments, des RSI und des Branchenvergleichs eine "Neutral"-Bewertung.