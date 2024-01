Duty Free Aktie: Grund zur Freude?

Die Diskussionen rund um Duty Free auf sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Dies ist das Ergebnis der Analyse unserer Redaktion.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Duty Free in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde als unauffällig gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Duty Free als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 48, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hinweist. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 51,85, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Duty Free mit -5,96 Prozent mehr als 7 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite von Duty Free mit 6,08 Prozent deutlich darunter.

Insgesamt wird die Aktie von Duty Free daher als "Neutral" bewertet, basierend auf den Einschätzungen und Analysen der verschiedenen Indikatoren.