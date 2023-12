Dutch Bros im Check!

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie von Dutch Bros liegt bei 1,33 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 39, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2 Kaufempfehlungen, 4 Halteempfehlungen und keine Verkaufsempfehlungen für Dutch Bros abgegeben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 35,33 USD, was einem potenziellen Anstieg um 15,17 Prozent vom letzten Schlusskurs von 30,68 USD entspricht und somit mit "Gut" bewertet wird.

In technischer Hinsicht erhält die Aktie von Dutch Bros eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 30,68 USD lag, was einem Unterschied von +7,12 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 28,64 USD entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 26,81 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von +14,43 Prozent über diesem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien in Bezug auf Dutch Bros war in den letzten Tagen neutral, jedoch wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Stimmung führt. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass die Aktie von Dutch Bros in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.