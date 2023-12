Dutch Bros Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die technische Analyse für die Aktie von Dutch Bros betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell wird die Aktie mit einem RSI-Wert von 28,01 als überverkauft eingestuft, was als "Gut" signalisiert wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 40, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI eine Einstufung von "Gut".

Die Analysten bewerten die Aktie von Dutch Bros derzeit als "Neutral", basierend auf 2 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 35,33 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 10,42 Prozent entspricht, und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Dutch Bros eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Dutch Bros-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 28,53 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 32 USD, was einer positiven Abweichung von 12,16 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (27,66 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 32 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Dutch Bros-Aktie also für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat und daher als "Schlecht" bewertet wird. Bezüglich der Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde das Unternehmen jedoch häufiger als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Damit erhält die Dutch Bros-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.