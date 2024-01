Dutch Bros Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

In den letzten Wochen gab es einige wesentliche Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Dutch Bros. Die Stimmungslage hat sich aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat leicht abgenommen, was zu einer neutralen Bewertung auf dieser Ebene führt.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Dutch Bros-Aktie ist neutral, mit 2 positiven, 4 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Es gab keine Analystenupdates in den letzten Monaten, aber das Kursziel wird auf 35,33 USD geschätzt, was eine zukünftige Performance von 13,87 Prozent bedeuten würde. Auf dieser Basis wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Dutch Bros diskutiert, aber in den letzten Tagen dominieren die negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Dutch Bros derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Dutch Bros aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien eine neutrale bis positive Gesamtbewertung.