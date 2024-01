Dutch Bros Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Anlegerstimmung rund um die Aktie von Dutch Bros ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Insgesamt wurde an acht Tagen negativ über das Unternehmen diskutiert, während nur an drei Tagen positive Themen dominierend waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem negative Themen von Interesse. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Bei Dutch Bros wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, weshalb die Bewertung "Neutral" lautet. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem insgesamt "Gut" Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Aktie bei 28,58 USD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst schloss bei 29,69 USD, was einem Abstand von +3,88 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Signal.

Die Analysteneinschätzungen für Dutch Bros zeigen aus den letzten zwölf Monaten 2 positive, 4 neutrale und 0 negative Bewertungen, was im Schnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 35,33 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Insgesamt erhält die Aktie von Dutch Bros laut den Analysten eine "Gut"-Empfehlung.