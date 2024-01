Dutch Bros Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Stimmung und das Kommunikationsaufkommen haben einen erheblichen Einfluss auf das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien. In den letzten vier Wochen gab es bei Dutch Bros keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie als "neutral" bewertet wird. Allerdings hat die Kommunikationsfrequenz zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Dutch Bros daher ein "gut" Rating auf dieser Ebene.

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Dutch Bros von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies lässt darauf schließen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "schlecht" eingestuft wird. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" führt.

Bei der technischen Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt der letzten 50- und 200-Handelstage. Der längerfristige Durchschnitt beträgt für Dutch Bros aktuell 28,57 USD, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was eine Abweichung von -1,4 Prozent im Vergleich darstellt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "neutralen" Bewertung auf dieser Basis führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Dutch Bros als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 80,17, was eine "schlechte" Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 46,16 liegt und daher eine "neutrale" Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.