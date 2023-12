Dustin AB Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können die Einschätzungen für diese Aktien beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionen rund um Dustin haben wir eine mittlere Aktivität festgestellt und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, wodurch wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral" kommen.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Dustin-Aktie ein Durchschnitt von 23,51 SEK für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 9,24 SEK, was einen Unterschied von -60,7 Prozent darstellt und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 10,05 SEK unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält Dustin insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der Wert für Dustin bei 41,19, wodurch die Einstufung "Neutral" gilt. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich mit einem Wert von 38 eine "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich für die RSI insgesamt die Einstufung "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge und überwiegend wurden neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass Dustin als "Neutral" einzustufen ist und die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.