Dustin AB Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen beim Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Dustin. Das Stimmungsbild in den sozialen Medien hat sich nicht signifikant verändert, daher wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend ergibt sich daher für Dustin insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Auch die Anleger haben sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Dustin unterhalten. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich also eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Dustin von 9,25 SEK mit -61,75 Prozent Entfernung vom GD200 (24,18 SEK) ein "Schlecht"-Signal ist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 10,79 SEK auf ein "Schlecht"-Signal hin. Der Abstand beträgt hier -14,27 Prozent. Somit wird der Kurs der Dustin-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Dustin als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 58,53 und der RSI25 liegt bei 33,46, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Sentiment und Buzz rund um Dustin neutral ist, das Anleger-Sentiment hingegen positiv ausfällt. In der technischen Analyse wird der Kurs als schlecht bewertet, während der Relative Strength-Index eine neutrale Einschätzung liefert.