Dustin AB Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Dustin liegt bei 34,89, was als „Neutral“ eingestuft wird. Der RSI25, basierend auf 25 Tagen, liegt bei 36,45 und zeigt ebenfalls eine „Neutral“-Einschätzung. Zusammen ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von „Neutral“.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt der Kurs von Dustin bei 9,8 SEK und somit +0,2 Prozent entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von „Neutral“. Allerdings zeigt die Distanz zum GD200, dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, einen negativen Wert von -57,89 Prozent, was eine insgesamt „Neutral“-Einschätzung für die Aktie in beiden Zeiträumen ergibt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien für Dustin ist insgesamt besonders positiv. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von „Gut“ führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder drehen, was auch Auswirkungen auf Aktien haben kann. In Bezug auf Diskussionsintensität und Stimmungsänderung wurde bei Dustin eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von „Neutral“ für das langfristige Stimmungsbild führt.