Dustin AB Aktie: Anleger sollten dies wissen!

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Dustin in den sozialen Medien. Es gab weder eine übermäßig positive noch negative Verschiebung in den Diskussionen. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von den Anlegern erhält. In Bezug auf Dustin wurde in etwa gleichem Maße wie üblich diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher auch ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Dustin diskutiert. An zwei Tagen in diesem Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Dustin-Aktie mittlerweile 11,67 SEK erreicht, während der Kurs selbst bei 11,59 SEK liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aufgrund der -0,69-prozentigen Distanz zum GD200. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 10,65 SEK, was zu einem Abstand von +8,83 Prozent führt und somit zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der 7-Tage-RSI für Dustin liegt derzeit bei 40,99 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass Dustin weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 40,83), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Dustin also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.