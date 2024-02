Duskin Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die Duskin-Aktie wird derzeit neutral bewertet, basierend auf verschiedenen analytischen Ansätzen. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 3276 JPY, während der aktuelle Kurs bei 3379 JPY liegt. Dies führt zu einer Distanz von +3,14 Prozent zum GD200, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 3383,04 JPY, was zu einem Abstand von -0,12 Prozent führt und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Duskin. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass Duskin in etwa gleichem Maße wie üblich diskutiert wurde, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die Analyse der Stimmung der Anleger basierend auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer hauptsächlich neutrale Themen diskutiert haben. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als neutral eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Duskin-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl für die letzten 7 Tage (Wert: 58) als auch für die letzten 25 Handelstage (Wert: 56,3). Dies führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung basierend auf der Analyse der RSIs.

Insgesamt wird die Duskin-Aktie in verschiedenen analytischen Ansätzen als neutral bewertet und zeigt keine signifikante Veränderung in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs, das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien und den Relative Strength Index.