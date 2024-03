Duskin Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Stimmung in Bezug auf die Duskin-Aktie wird als neutral eingestuft, basierend auf einer Analyse der sozialen Plattformen. In den Kommentaren und Beiträgen der Nutzer wurde überwiegend neutrale Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie die Bewertung "Neutral" in dieser Hinsicht.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung bezüglich Duskin in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht außergewöhnlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Duskin-Aktie ein Durchschnitt von 3280,34 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 3343 JPY, was einem Unterschied von +1,91 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auch aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Duskin-Aktie liegt bei 24,24, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 48,48 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI.

Insgesamt wird die Duskin-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen und Bewertungen als "Neutral" eingestuft, sowohl in Bezug auf die Stimmung, die Internet-Kommunikation, die technische Analyse als auch den Relative Strength-Index.