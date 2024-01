Duskin Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die technische Analyse der Duskin-Aktie zeigt aktuell einen Kurs von 3351 JPY, was einer Entfernung von +3,23 Prozent vom GD200 (3246,12 JPY) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 3264,82 JPY, was einem Abstand von +2,64 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend ergibt sich also ein "Neutral"-Rating basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Der RSI der Duskin liegt bei 37,5 und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Ebenso zeigt der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit einem Wert von 36,73 eine "Neutral"-Einschätzung auf.

Das Anleger-Sentiment, ein wichtiger Stimmungsindikator, ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Duskin-Aktie. In den sozialen Medien gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch in den Meinungsmärkten wurde weder stark positiv noch negativ über Duskin diskutiert.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Daher wird auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating vergeben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Duskin-Aktie sowohl in der technischen Analyse als auch im Anleger-Sentiment und im Buzz insgesamt als "Neutral" bewertet wird.