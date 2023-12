Duskin Aktie: Immer langsam!

Die technische Analyse der Duskin-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 3245 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 3313 JPY liegt, was einer Abweichung von +2,1 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 3257,42 JPY, was einer Abweichung von +1,71 Prozent entspricht, und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Auf Basis des Relative Strength-Index erhält die Duskin-Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Der RSI7 liegt bei 64,06, und der RSI25 bei 38,47, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Die Diskussionen rund um Duskin auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist und die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.